Il PSI di Trapani piange la scomparsa di Pietro Bellia

La Segreteria Comunale PSI Trapani-Erice ha annunciato con profondo dolore ed immensa commozione, a nome di tutto il partito, la scomparsa di Pietro Bellia, già Presidente socialista trapanese. Questo il messaggio di cordoglio a firma del segretario cittadino Salvatore Pietro Bevilacqua: “Pietro è stato un esempio straordinario di militanza e umanità. Un lavoratore umile, che ha sempre messo lo spirito di servizio davanti a ogni cosa, guidato da una intelligenza politica rara, lucida e lungimirante. La sua capacità di leggere i bisogni del territorio e di tradurli in azione politica pulita e appassionata lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità e nella storia del socialismo trapanese. Ai suoi familiari va il nostro abbraccio più fraterno e sincero. Ciao, Pietro. Che la terra ti sia lieve”.