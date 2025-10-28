Tempo di Coppa Divisione per il Marsala Futsal atteso dal Mistral a Palermo

Dopo tre vittorie consecutive in campionato, il Marsala Futsal torna in campo per la Coppa Divisione, gara valida per i trentaduesimi di finale. Si gioca a Palermo, al Pala Oreto, oggi alle ore 18.15 contro il Mistral. La società scrive: “Ci troveremo davanti una squadra di categoria inferiore, con il vincolo regolamentare di poter schierare 𝑢𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜. Una condizione che ci obbligherà ad adattarci, ma anche 𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑖𝑜𝑠𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎 𝑖𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑜 𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡à, in una sfida che metterà di fronte due realtà siciliane pronte a giocarsi tutto in 40 minuti di pura intensità. Ancora una volta ci affideremo alla nostra forza, alla compattezza del gruppo e alla voglia di continuare a scrivere questa splendida storia. Un solo obiettivo: avanzare e continuare a sognare”.
Questi i convocati: Nicholas Cosenza e Simone Vallarelli (P), Andrea Romano, Israel Barroso, Nikolas Sanalitro, Mattia Noto, Vincenzo Marino, Jorge Tendero, Vito Pizzo, Gabriele Foderà, Matteo De Bartoli, Pietro Bonafede. Coach: Rafa Torrejon.