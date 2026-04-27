La “Via del Sale” da Trapani a Marsala tra le mete top del cicloturismo per il Primo Maggio

La strategia turistica del Libero Consorzio Comunale di Trapani incassa un importante riconoscimento a livello nazionale. Durante la recente Fiera del Cicloturismo di Padova, svoltasi dal 27 al 29 marzo, uno degli itinerari presentati – la “Via del Sale” – è stato selezionato tra le 15 proposte ideali per un weekend lungo in occasione della Festa del Primo Maggio. Un risultato che conferma la validità del percorso intrapreso dall’ente guidato dal presidente Salvatore Quinci. “Si tratta di un riconoscimento importante – ha dichiarato – che premia non solo le bellezze del nostro territorio, ma anche la capacità del Libero Consorzio di programmare e utilizzare al meglio le risorse europee dedicate al turismo”.

L’itinerario della “Via del Sale” collega Trapani a Marsala attraversando paesaggi unici, tra saline, riserve naturali e costa, diventando simbolo di un turismo lento, sostenibile ed esperienziale. La proposta è consultabile tra le schede ufficiali della manifestazione, confermando l’attrattività del territorio anche per un pubblico nazionale. Accanto a questo percorso, sono state valorizzate altre opzioni cicloturistiche: dalla tratta che conduce da Trapani a San Vito Lo Capo, al collegamento tra Marsala e Mazara del Vallo, passando per itinerari suggestivi come Erice-Scopello, fino alle esperienze nelle Isole Egadi e a Pantelleria. “Il turismo è una materia complessa – ha aggiunto Quinci – e va affrontata con metodo scientifico e con idee chiare. Dobbiamo fare scelte precise per essere competitivi. Il turismo esperienziale non può essere considerato un elemento secondario, ma deve diventare un marchio forte, riconoscibile e duraturo della nostra offerta”. Una visione strategica che punta a consolidare un sistema integrato di proposte, capace di valorizzare le eccellenze naturalistiche e culturali del territorio trapanese, rendendolo sempre più competitivo nel panorama turistico nazionale e internazionale.