Marsala: incidente al semaforo di Bambina, coinvolte auto e moto

Dalle poche informazioni che giungono dal versante sud di Marsala, sembra che un incidente si sia verificato in un luogo dove spesso si verificano sinistra: il semaforo di Terranove Bambina che regola l’incrocio dopo la chiesa. Una vettura e una moto si sono scontrate intorno alle 13.45-14 di oggi e ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118 per i primi soccorsi. Vi aggiorneremo in caso di ulteriori informazioni.