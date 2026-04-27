Stabilizzazione Asu, Schifani: “Col mio governo si pone fine al precariato”

PALERMO (ITALPRESS) – Giunge a compimento la procedura di stabilizzazione dei lavoratori Asu ed ex Servirail e Ferrotel. Sono stati firmati questa mattina nella sede della Sas, Servizi ausiliari Sicilia, in piazza Castelnuovo a Palermo, alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani, i primi dei 275 contratti di lavoro a tempo indeterminato previsti dal piano economico finanziario e dal piano assunzionale della partecipata regionale, così come stabilito dalla giunta nei giorni scorsi. Presente anche il presidente della Sas, Alessandro Virgara. “La giornata di oggi – afferma il presidente Schifani – è il coronamento dell’impegno che il mio governo ha portato avanti sin dal suo insediamento: non produrre mai alcun precariato e stabilizzare quello che abbiamo trovato, per garantire a tutti lavoro sicuro e soddisfare le legittime aspettative di chi da anni svolge i propri compiti con onestà e assiduità. Pochi giorni fa, all’assessorato della Funzione pubblica, è stato assunto nuovo personale giovane e motivato, selezionato con regolare concorso. Un altro atto importante per contribuire a quel ricambio generazionale di cui l’amministrazione regionale ha estremo bisogno. A tutti auguro buon lavoro, ribadendo l’invito a sentirsi parte di una squadra, per aiutare questa terra a crescere, utilizzando al meglio le risorse che ci sono”.

Oggi, durante tutto il giorno, firmeranno i 120 che saranno in servizio nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Trapani, Messina e Ragusa. Le convocazioni per la firma dei contratti continueranno anche domani e mercoledì per coloro che saranno in attività nella provincia di Palermo. I lavoratori Asu saranno inquadrati nell’area dei coadiutori e saranno così suddivisi: 237 al dipartimento dei Beni culturali, 10 al dipartimento delle Infrastrutture, 8 al Dipartimento regionale tecnico. A questi si aggiungono i 20 lavoratori ex Servirail e Ferrotel, anch’essi nell’area dei coadiutori. All’esito delle stabilizzazioni, Sas arriverà a contare 3.685 dipendenti impiegati in servizi di varia natura per l’amministrazione. Inoltre, i 1.826 lavoratori del bacino ex Pip, in attesa dell’incremento a 25 ore settimanali, saranno convocati a partire dal 7 maggio.

– foto IPA Agency –

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