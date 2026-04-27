A Salemi il M5S raccoglie fondi per la borsa di studio “Merito e Futuro”￼

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Salemi ha avviato ufficialmente la raccolta fondi per la borsa di studio “Merito e Futuro”. La deputata regionale Cristina Ciminnisi, il coordinatore provinciale Patrick Cirrincione e il referente di Salemi Rosario Rosa, hanno incontrato il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi – Giovanni Paolo II”, Salvino Amico. «Sostenere il diritto allo studio significa rimuovere ostacoli concreti per tanti ragazzi. Questa iniziativa nasce per dare un aiuto reale e immediato alle famiglie e valorizzare il merito», ha dichiarato la deputata Cristina Ciminnisi al termine dell’incontro. L’iniziativa, infatti, punta a sostenere gli studenti meritevoli in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, offrendo un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà economica e favorendo l’accesso agli studi superiori.

«È un progetto che coinvolge l’intera comunità e che punta a costruire opportunità. Vogliamo dimostrare che, anche a livello locale, si possono attivare strumenti concreti di sostegno ai giovani», ha aggiunto il coordinatore provinciale Patrick Cirrincione. La raccolta fondi sarà gestita dal Gruppo Territoriale M5S di Salemi, «con criteri di trasparenza e tracciabilità – sottolinea Rosario Rosa –. Le somme raccolte saranno interamente destinate all’istituto scolastico, che in piena autonomia curerà l’assegnazione della borsa al termine dell’anno scolastico». «Investire nei giovani significa investire nel futuro della nostra comunità – conclude Rosa –. Con questa borsa di studio vogliamo dare un segnale concreto di vicinanza agli studenti e alle famiglie, promuovendo una cultura fondata sul merito, sulla solidarietà e sul diritto allo studio».

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la necessità di rafforzare la collaborazione tra scuola, istituzioni e comunità locale, per garantire a tutti i giovani pari opportunità nel percorso formativo. È possibile contribuire in maniera anonima alla borsa di studio attraverso la campagna ufficiale al seguente link: https://gofund.me/7838fb4d .