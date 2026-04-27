Anpi Trapani dona un libro sulla Resistenza all’Istituto “Da Vinci-Torre”

La sezione di Trapani dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha consegnato alla Dirigente Scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci-Torre”, la professoressa Vita D’Amico, il volume “Noi Partigiani” di Gad Lerner e Laura Gnocchi, destinato ad arricchire la biblioteca scolastica e a diventare strumento di conoscenza e riflessione per gli studenti.

La donazione nasce dal desiderio di trasmettere alle nuove generazioni la memoria viva della Resistenza, attraverso le voci dirette di coloro che hanno lottato per la libertà e la democrazia. Il libro, che raccoglie testimonianze autentiche di uomini e donne che hanno scelto di opporsi al fascismo, rappresenta un invito alla lettura consapevole e alla comprensione profonda dei valori fondanti della Repubblica.

Con questo gesto, si intende rafforzare il legame tra scuola e memoria storica, promuovendo un percorso di educazione civica che aiuti gli studenti a riconoscere nella storia del Paese le radici della libertà e della solidarietà.

“La consegna del volume non è solo un atto simbolico – dice la stessa dirigente scolastica Vita D’Amico – ma un segno concreto di fiducia nella scuola come luogo di formazione del pensiero critico e della coscienza democratica. Non possiamo che essere orgogliosi di rappresentare e custodire questi valori”.