A Marsala ‘spunta’ (davvero) il calice dell’incrocio di via Trapani

L’Amministrazione comunale di Marsala, com’è noto, ha avviato già da tempo una riqualificazione di tutta la città. Non solo dei water front, quindi della zona del Lungomare Mediterraneo fino al Boeo, ma anche di alcune piazze – come Piazza Mameli e Piazza Unità d’Italia, quella del Monumento ai Mille per intenderci – e aree della Città. Ad esempio, molte rotonde sono state affidate a privati affinchè possano prendersene cura visto che in Comune – e per il vero questo accade in diversi Municipi d’Italia – scarseggiano gli operai. In questo piano di sistemazione delle rotatorie cittadine, a quanto pare, su input di un privato, doveva sorgere un enorme calice al centro della rotonda dell’incrocio di via Trapani.

Detto, fatto. Da giorni lavoravano per l’installazione che oggi vede la luce: un grosso calice, con la scritta “Città del Vino – Marsala” campeggia adesso quando si percorre la via. C’è chi già si è lanciato nei primi commenti inorriditi, chi storce il naso, chi è più convito del rinnovamento. La vicenda sicuramente avrà dei sviluppi.