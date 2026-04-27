Spiaggia di Mondello, sospese le procedure per l’assegnazione dei 13 lotti

PALERMO (ITALPRESS) – Sono sospese le procedure per l’assegnazione dei 13 lotti della spiaggia di Mondello, a Palermo. Lo stabilisce un provvedimento del dirigente generale dell’Ambiente Calogero Beringheli in seguito alla decisione del Consiglio di giustizia amministrativa di accogliere il ricorso dell’Immobiliare Italo-Belga contro la sentenza del Tar di revoca della concessione. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana. Il decreto del presidente del Cga ha fissato per il prossimo 14 maggio la Camera di consiglio per la decisione collegiale. Per quella data, quindi, qualora l’esito dovesse essere favorevole per l’amministrazione regionale, l’assessorato del Territorio e dell’ambiente, guidato dall’assessore Giusi Savarino, riaprirà la finestra per la presentazione delle domande, prolungando i termini per recuperare i giorni di sospensione.

Inoltre, proprio per assicurare l’individuazione in tempo utile per l’avvio della imminente stagione balneare dei nuovi gestori delle aree demaniali marittime di Mondello, la Regione, attraverso l’avvocatura dello Stato, ha chiesto al Consiglio di giustizia amministrativa la revoca della misura cautelare che ha portato alla sospensione dei bandi.

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