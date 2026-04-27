A Tre Fontane il “Primo Maggio Fest”. Artista di punta Povia

Il Lungomare di Tre Fontane si prepara a ospitare quello che si preannuncia come il “Primo Maggio Fest” più coinvolgente di sempre. Una giornata dove l’arte e la musica diventeranno il linguaggio comune per celebrare la Festa del Lavoro, trasformando la splendida cornice di Piazza Favoroso in un palcoscenico a cielo aperto. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Mazara del Vallo, con il patrocinio gratuito del Comune di Campobello di Mazara e il fondamentale supporto delle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, oltre al prezioso contributo di diverse aziende private del territorio. Il cuore pulsante della manifestazione sarà l’omaggio al valore del lavoro e della dignità dei lavoratori. Sul palco interverranno i rappresentanti territoriali di CGIL, CISL e UIL per ribadire l’importanza costituzionale di questa ricorrenza. “Il Primo Maggio non è solo musica, ma un momento di riflessione collettiva sui diritti e sul futuro del lavoro”, dichiarano gli organizzatori. In questo contesto, verranno consegnate delle targhe celebrative alle tre sigle sindacali. Un momento di profonda commozione sarà dedicato alla consegna di un riconoscimento in memoria di Nello Licata, una figura che incarnava profondamente lo spirito e l’amore per questa festività. La conduzione dell’intero evento sarà affidata alla professionalità di Vittoria Adriana Abbenante. Il “Primo Maggio Fest” punta a coinvolgere non solo i residenti, ma l’intera provincia, da Mazara del Vallo a Castelvetrano, da Marsala a Sciacca e oltre, rendendo ogni partecipante il vero “attore protagonista” di una giornata indimenticabile.

Il Programma della Giornata

Ore 16:00 – Apertura ufficiale con canti e balli popolari. Il momento culminante della prima ora sarà l’esecuzione corale dell’Inno Nazionale Italiano, per unire la piazza sotto un’unica bandiera.

Ore 17:00 – Il Grande Concerto: Riflettori puntati su Povia. Il cantautore proporrà i suoi successi in un live arricchito dalle coreografie curate da Silvio Alagna.

Ore 19:00 – Energia in Strada: L’atmosfera si scalderà con le sonorità travolgenti della Sud Street Band.

Ore 20:00 – 23:00 – Radio Time 90: Il gran finale è dedicato al divertimento generazionale con il format di Radio Time 90. Un’esplosione di colori, grandi coreografie e i successi dance che hanno segnato un’epoca, per chiudere la giornata ballando sotto le stelle.