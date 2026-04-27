Nuova Pallacanestro Marsala, i giovani under 19 chiudono a testa alta una stagione indimenticabile. Il punto di coach Anteri

La Nuova Pallacanestro Marsala Under 19 chiude a testa alta una stagione intensa e ricca di emozioni, cedendo il passo in finale alla Virtus Ragusa Academy con il punteggio finale di 83-74. Nonostante la sconfitta, la squadra marsalese esce dal campo di Patti con la consapevolezza di aver lottato fino all’ultimo secondo, al termine di un percorso giovanile che ha visto molti ragazzi impegnarsi al massimo.

La cronaca della gara

La sfida è stata caratterizzata da un avvio contratto per i giovani marsalesi, che hanno comunque saputo reagire disputando un buon primo quarto. Nel secondo periodo, tuttavia, la Virtus Ragusa ha fatto valere la propria solidità, chiudendo il tempo in vantaggio e portando Marsala al riposo sul -6. Il vero momento di svolta è arrivato nel terzo quarto, quando Ragusa ha trovato una continuità impressionante nel tiro da tre punti. La determinazione dei ragazzi di coach Anteri ha permesso di raggiungere il pareggio sul 55-55, ma la compagine ragusana si è confermata squadra cinica e concreta, punendo ogni minima disattenzione difensiva e conducendo in porto una vittoria meritatissima.

Al termine del match, il coach Andrea Anteri ha espresso grande orgoglio per il gruppo: “Complimenti ai miei ragazzi perché tutti sono stati encomiabili. In 2 giorni hanno dato tutto, affrontando 2 squadre toste. Adesso resettiamo tutto e riprendiamo a lavorare per farli crescere ancora di più. C’è grande dispiacere, perché molti ragazzi chiudono il percorso giovanile, però è anche lo stesso punto da dove ripartire“.

Anteri ha poi voluto rivolgere un ringraziamento speciale alla società: “Ringrazio Peppe Grillo, in veste di allenatore ci siamo confrontati ogni giorno nel gestire questi ragazzi. Lo ringrazio anche come Presidente perché non ci ha mai fatto mancare nulla in quest’annata lunga, difficile e pesante; ci ha sempre supportato, senza tralasciare quest’ultimo sforzo fatto adesso. Un’altra menzione speciale per Alfonso Cascoschi, vicepresidente, che ci è stato vicinissimo in questi giorni di preparazione ed insieme al Presidente sono venuti a sostenerci per la finale che si è tenuta a Patti. Grazie davvero“.