Restauro del Sacro Gruppo Ascesa al Calvario, cantiere aperto a Trapani

Ha ufficialmente preso il via il cantiere di restauro del Sacro Gruppo dell’Ascesa al Calvario, “U’ Signuri ca Cruci ‘ncoddu”. Si tratta di un progetto dal forte valore simbolico e culturale, poiché è stato pensato come un’opera corale: ogni cittadino può diventare infatti parte attiva di questo percorso, contribuendo con una donazione volontaria. L’obiettivo è riportare all’originario splendore un’opera che da secoli rappresenta la devozione collettiva di un intero popolo, quello trapanese. “Un popolo con un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile”: è questo lo spirito che anima l’intera iniziativa, sottolinea il Capoconsole, Sandro Parrinello, il restauro del Sacro Gruppo diventa così non solo un intervento artistico e conservativo, ma anche un atto d’amore condiviso da un’intera comunità. Il cantiere sarà aperto e fruibile al pubblico ogni giovedì, sia la mattina che il pomeriggio dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30, presso i locali di via Garibaldi, 23 a Trapani. Un’occasione unica per osservare da vicino i lavori, dialogare con i restauratori e sentirsi parte di un grande progetto collettivo. Il restauro dell’Ascesa al Calvario è un’impresa di tutti, perché appartiene a tutti.