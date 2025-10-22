Trapani: ok al progetto per l’efficientamento energetico di piscina e PalaDaidone

Trapani compie un nuovo passo verso la sostenibilità ambientale e il miglioramento delle infrastrutture sportive cittadine. È stato infatti approvato dalla Giunta comunale un ambizioso progetto di efficientamento energetico che sarà candidato ai fondi FSC 2021/2027 della Regione Siciliana. L’intervento si pone obiettivi chiari e strategici: mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, adattare le strutture sportive alle nuove esigenze ambientali ed energetiche, migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e promuovere un modello di sviluppo urbano sostenibile. Il progetto coinvolge due importanti impianti della città: la piscina olimpionica e il PalaDaidone. Tra gli interventi previsti figurano soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili:

Isolamento termico degli edifici e sostituzione degli infissi per migliorare la coibentazione e ridurre la dispersione energetica;

Efficientamento impiantistico attraverso l’installazione di pompe di calore ad alta efficienza;

Sistema di ventilazione con raffrescamento passivo evaporativo, per una climatizzazione naturale e a basso impatto energetico;

Impianto fotovoltaico da 161,28 kWp, per la produzione autonoma di energia da fonte rinnovabile.

Grazie a queste misure, si prevede un salto significativo della prestazione energetica dell’intero complesso sportivo: dalla Classe Energetica D alla Classe A2, con una drastica riduzione del fabbisogno di energia primaria e delle emissioni di CO2. Il progetto ha un valore complessivo di circa 3.450.000 euro e mira anche alla copertura della tribuna della piscina olimpionica, ampliando così la fruibilità e il comfort degli impianti.

Il sindaco: “Cerchiamo un finanziamento per il progetto”

Il sindaco Giacomo Tranchida ha commentato così l’iniziativa: “Trapani in cammino… continua nell’impegno quotidiano anche con ulteriori progettualità per la riqualificazione degli impianti sportivi, il loro ammodernamento e anche l’efficientamento energetico. Oggi è la volta di candidare a finanziamento, l’abbiamo approvato poco fa in Giunta e per questo ringrazio l’esperto architetto Mauro e lo staff dell’ufficio dell’ingegnere Amenta, un progetto per l’efficientamento energetico che riguarda tanto la piscina olimpionica, con previsione di copertura anche della tribuna, quanto l’efficientamento energetico e climatizzazione del PalaDaidone, per un importo complessivo di circa € 3.450.000,00. Andiamo avanti, noncuranti delle polemiche, abbiamo un programma di governo da rispettare al servizio della comunità cittadina, ivi compresa quella sportiva. Ci auguriamo che questa progettualità trovi il favore regionale nel merito della sua candidatura sotto il profilo tecnico e che possa dunque realizzarsi nel più breve tempo possibile“. Con questa iniziativa, Trapani conferma la volontà di investire in infrastrutture moderne, efficienti e sostenibili, mettendo al centro il benessere della comunità e la tutela dell’ambiente. Adesso bisognerà capire: cosa ne pensa Valerio Antonini di questo passo in avanti dell’Amministrazione comunale, interessato com’è a una riqualificazione del “suo” Palashark.