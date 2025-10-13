Iniziata la mensa nelle scuole marsalesi: lunedì con legumi e frittatina

L’ultima comunicazione di Comune di Marsala e Marsala Schola è stata rispettata: dopo quasi due mesi di attesa la mensa ha preso il via oggi nelle scuole comunali che svolgono il tempo pieno. Alle famiglie è stato presentato anche il menù settimanale da parte delle ditte, riunite in gruppo, che si sono aggiudicate il servizio dopo una sentenza del Cga. Sgomberati gli utensili e le attrezzature della precedente azienda incaricata della refezione, adesso i piccoli studenti potranno ritrovarsi in sala mensa per i pasti. Lo scorso anno ricordiamo bene i pasti striminziti che talune volte sono arrivati generando preoccupazioni e malumori tra i genitori. Oggi, lunedì 13 ottobre, il menù autunno/inverno prevede in questa prima settimana, passato di legumi con riso, frittatina di patate con parmigiano, bietole all’olio, pane e frutta fresca di stagione. Domani pasta al sugo di pomodoro e basilico, vitello panato, patate a forno, pane, bustina di parmigiano reggiano, olio extravergine d’oliva e frutta fresca. Mercoledì arriva la pasta olio e parmigiano, arrosto di tacchino al forno con carote e piselli, pane, olio e frutta. Giovedì la mensa prevede pasta al ragù bianco e piselli, provola delle Madonie, insalata mista, pane, frutta fresca, parmigiano e olio. La settimana si chiude venerdì con pasta al ragù di verdure, crocchette di pesce agli agrumi, ciuffi di spinaci all’agro, il solito olio e parmigiano in busta, pane e frutta.

Ma le famiglie restano vigili per capire la quantità e qualità del cibo, facendo attenzione anche alle singole esigenze allergiche degli studenti, cosa da non sottovalutare.