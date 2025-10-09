C’è una nuova data per l’inizio della mensa scolastica a Marsala…

Marsala Schola ha fatto sapere con una nota inviata ai dirigenti scolastici e un Avviso pubblicato sul sito della stessa Istituzione https://www.marsalaschola.it/novita/servizio-refezione-scolastica-a-s-2025-2026/ che il servizio di Mensa Scolastica sarà attivo da lunedì 13 ottobre. Per il vero, poco prima, alcuni genitori avevano ricevuto delle ‘strane’ mail e degli avvisi che sembravano anomali. Ma adesso l’Ente autonomo che gestisce i servizi scolastici delle scuole comunali ha fornito una nuova data dopo i due rinvii, quello del 1° ottobre e del 6 ottobre. In molti si chiedono, nell’incertezza paradossale di un servizio che ha subito rinvii vari e per diversi motivi: inizierà davvero lunedì prossimo. Pare di sì. Staremo a vedere e a documentare.