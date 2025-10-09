La gibellinese Marilena Renda vince il Premio Strega Poesia Giovani 2025

E’ stato assegnato il Premio Strega Poesia 2025. Ad aggiudicarselo – nella cornice della Casa dell’Architettura di Roma – con il libro “Il brusìo” (Einaudi) è Tiziano Rossi che ha ricevuto 34 voti su 85 espressi. Ma l’ambito premio letterario, vede un altro importante riconoscimento per una scrittrice ‘di casa nostra’. Si tratta di Marilena Renda, autrice e traduttrice di Gibellina, che con il suo ultimo lavoro di poesie, “Cinema Persefone” edito da Arcipelago Itaca, ha ottenuto 11 voti allo Strega aggiudicandosi il Premio Strega Poesia Giovani 2025. Marilena Renda – a cui avevamo dedicato un articolo a firma di Francesco Vinci lo scorso maggio, all’annuncio della cinquina al Premio Strega – era stata anche ospite della terza edizione del Festival dell’editoria indipendente di Marsala “Il mare colore dei libri”.