Intervento multiorgano all’ospedale di Trapani da una giovane donna, è il secondo prelievo del 2025

Un prelievo multiorgano all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani è stato effettuato questa mattina. E’ il primo dal 2017 e il secondo del tipo specifico nel 2025 per l’ASP di Trapani, prelevato da un team di cardiochirurghi provenienti da Bari. Il prelievo è stato effettuato su una giovane donna il cui decesso è stato accertato per morte encefalica conseguente ad una gravissima emorragia cerebrale e che aveva espressamente indicato in vita la propria disponibilità alla donazione. Proprio la giovane età ha permesso di prelevare il cuore, subito inserito su scala nazionale, fegato, destinato all’Ismett di Palermo, reni, dei quali uno destinato a Reggio Calabria, e cornee. Una macchina complessa quella dei prelievi, gestita dal coordinamento locale Procurament organi e tessuti, guidato da Cristina Agozzino, e dall’equipe della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del Presidio ospedaliero di Trapani, diretta da Giovanni Ippati, in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti e che prevede l’intervento di diverse e indispensabili figure professionali, quali anestesisti, chirurghi , neurologi, tecnici di neurofisiopatologia , infermieri e Oss. “Siamo vicini, in un momento così difficile, ai familiari, che ringrasio, e siamo disponibili a ogni supporto e sostegno, anche psicologico, seppur abbiamo realizzato la volontà della paziente nel voler trasformare una fine improvvisa e senza spiegazioni per la famiglia, in una speranza di vita per altri”, ha dichiarato il Commissario straordinario dell’ASP Sabrina Pulvirenti.

Vicenda singolare, è accaduta prima di questo intervento multiorgano: è stato necessario l’intervento dell’elicottero del 118 per trasportare l’equipe medica arrivata da Bari a Palermo che doveva eseguire l’espianto di un cuore. L’autostrada era bloccata a causa dell’incidente di un tir che si è messo di traverso stamattina sulla Palermo-Mazara. Quindi l’equipe è stata trasportata dall’aeroporto di Palermo a Trapani con l’elisoccorso e anche il ritorno è stato fatto con l’elicottero. Poi da Palermo l’equipe è tornata a Bari con l’organo da trapiantare. Successivamente una seconda equipe dell’Ismett è partita sempre in elisoccorso alla volta di Trapani per superare il tappo in autostrada e ha prelevato gli altri organi dalla paziente (in morte cerebrale) per poi atterrare all’ospedale Civico.