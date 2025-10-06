A29, due incidenti mandano in tilt la viabilità tra Trapani e Palermo

Traffico in tilt sulla A29. Due incidenti hanno mandato nel caos la viabilità paralizzando i collegamenti in entrambe le direzioni, per Trapani e per Palermo. Il primo sinistro si è verificato tra Carini e Capaci, in direzione del capoluogo siciliano, e ha coinvolto diverse auto e un tir uscito fuori strada. Le operazioni di soccorso e la necessità di liberare la carreggiata hanno provocato code chilometriche, con traffico bloccato già da prima dello svincolo di Carini. Contemporaneamente un altro incidente è avvenuto in direzione Trapani, all’altezza dello svincolo di Mondello aggravando ulteriormente la situazione del traffico. La presenza di numerosi veicoli incidentati ha costretto le autorità a chiudere tratti dell’autostrada in entrambe le direzioni, con conseguenze immediate anche sulla statale 113, congestionata da flussi di traffico deviato. Disagi anche per chi deve raggiungere l’aeroporto “Falcone-Borsellino” con possibili ritardi anche per chi viaggia in autobus extraurbani. La Polizia stradale e i Vigili del Fuoco sono al lavoro per completare le operazioni di sgombero e riaprire i tratti interessati.