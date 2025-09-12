Calcio: l’Atletico Marsala ripescato in Prima Categoria

La Commissione per i “ripescaggi” dell’LND Sicilia, ha ufficializzato che il sodalizio dell’Atletico Marsala potrà approdare nel campionato di Prima Categoria. Salto di categoria fortemente voluto dalla Società, che già da mesi lavorava a questo importante obiettivo puntando su un rinnovamento dello staff tecnico e sul potenziamento dell’organico. Entusiasmo alle stelle anche tra lo staff tecnico e i ragazzi della squadra, che alla notizia dell’avvenuto ripescaggio hanno gioito e con rinnovato impeto si sono dati appuntamento al Gaspare Umile di via Istria per continuare la preparazione atletica, consci di dover affrontare una categoria che per molti è una nuova esperienza.

Anche mister Baiata si è detto molto soddisfatto per il raggiungimento della prima categoria, consapevole che il nuovo campionato sarà molto difficile e impegnativo: “Sarà un Atletico Marsala preparato alla categoria, tutto cuore e grinta, che affronterà il campionato a viso aperto, con l’obiettivo come matricola di fare bene e di arrivare il più in alto possibile”. Società e staff tecnico già al lavoro per potenziare l’organico e per adeguare le strategie alla nuova categoria appena raggiunta senza stravolgere quelle che sono le linee guida che si erano annunciate durante l’estate: Confermare i ragazzi migliori della precedente stagione, prendere ragazzi giovani e futuribili e puntellare la rosa con profili adatti alla prima categoria.

La strategia voluta fortemente dalla società è quella di puntare su giovani motivati e capaci di amalgamarsi con il gruppo già esistente per renderlo forte e compatto. Oltre agli arrivi il presidente punta molto sulle riconferme di alcuni dei giocatori che la stagione scorsa ha ben figurato nel campionato di seconda categoria. E le riconferme sono iniziate dal giocatore simbolo della bella stagione trascorsa, ossia Marco Alagna, centrocampista dai piedi buoni molto duttile capace di fare bene sia in campo che come trascinatore del gruppo squadra. Nelle prossime ore si attendono anche altre riconferme, ma soprattutto i nomi dei nuovi acquisti che avranno l’importante compito di portare il livello della squadra ad un gradino più alto.