Tribunale di Marsala, annullato decreto ingiuntivo da oltre 228mila euro nei confronti di una società

Sentenza favorevole per gli avvocati Luigi Giacomo Messina e Antonio Bonanno, esperti in diritto bancario, rispettivamente dei Fori di Trapani e Marsala. I legali hanno ottenuto un altro importante successo lo scorso 19 agosto in favore di una società locale e del suo garante, ottenendo l’annullamento di un decreto ingiuntivo pari a 228.563,71 euro.

Il riassunto della vicenda pre-sentenza

A causa della crisi economica, la società marsalese si era trovata a fronteggiare diversi debiti sul conto corrente e un finanziamento con un noto istituto di credito. Purtroppo, non riuscendo più a far fronte alla situazione debitoria, nel 2022, era stata raggiunta, contestualmente al suo garante, da un decreto ingiuntivo del Tribunale di Marsala in favore di una società di recupero credito, alla quale era stato ceduto il debito.

Una situazione complessa dove la difesa ha deciso di sollevare, tra le altre, la questione della titolarità del credito, chiedendo alla società di recupero crediti di dimostrare in giudizio di essere la legittima proprietaria del titolo acquisito dalla banca. Una richiesta che si è rivelata determinante e vincente in tribunale. Dopo tre anni il Tribunale di Marsala, presieduto da Paolo Pizzo, ha accolto l’opposizione della società e del fideiussore, e con sentenza del 19 agosto scorso, ha annullato l’intimazione di pagamento, condannando la controparte anche al pagamento integrale delle spese legali. “È stata una grande soddisfazione professionale che si aggiunge ad altri risultati favorevoli già ottenuti sul punto; siamo riusciti a convincere ancora una volta il Tribunale di Marsala a sposare la nostra tesi difensiva” – hanno dichiarato i legali Luigi Giacomo Messina e Antonio Bonanno.