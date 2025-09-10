Bus scolastici gratuiti per famiglie a basso reddito, a Marsala le domande

Bus scolastici gratuito per chi un basso reddito. Lo ha deciso l’Assessorato ai Trasporti del Comune di Marsala che, chiarisce come nel corso dell’anno scolastico è sempre possibile presentare richiesta di abbonamento al trasporto urbano. Questo è gratuito per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con reddito basso, ovvero con un ISEE inferiore a 10.632,94 euro. Assieme al requisito reddituale, occorre la residenza a Marsala e frequentare una scuola secondaria di primo o secondo grado, ubicata nel territorio comunale. Muniti della certificazione ISEE e del documento di riconoscimento (anche dei genitori), la richiesta va presentata al competente Ufficio dell’Autoparco comunale (c.da Ponte Fiumarella, 0923993872): riceve lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì (ore 9:00/12:30) e martedì (ore 15:30/17:30). Uno sportello è pure operativo a Palazzo comunale di via Garibaldi nelle giornate di martedì (ore 9/11) e giovedì (ore 15:30/17:00).