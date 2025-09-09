Tra Egadi e Marsala riprendono le indagini per il Parco eolico in mare

La società 7 SEAS Med s.r.l. ha avviato un nuovo step verso la possibile realizzazione di un parco eolico offshore galleggiante nel Canale di Sicilia, tra le coste egadine e marsalesi. È stata infatti richiesta e ottenuta l’autorizzazione a condurre indagini scientifiche e tecniche sui fondali marini dell’area, funzionali allo studio di fattibilità dell’ambizioso progetto. Le operazioni verranno eseguite con il supporto della motonave “ORCA II” e si svolgeranno dall’8 al 30 settembre 2025. Durante questo periodo, per garantire la sicurezza in mare, tutte le imbarcazioni dovranno mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dalla motonave impegnata nei rilievi. Inoltre, si raccomanda la massima prudenza in navigazione: sarà necessario procedere a velocità ridotta, prestando attenzione a eventuali segnalazioni o istruzioni provenienti dall’unità operativa.

L’inizio dei rilievi rappresenta un passo concreto verso la realizzazione del controverso parco eolico marino, che da tempo alimenta dibattito tra sostenitori dell’energia rinnovabile e chi, invece, solleva dubbi sull’impatto ambientale e paesaggistico dell’opera. Al momento, la politica resta silente: non sono ancora arrivate prese di posizione ufficiali, né a favore né contro, rispetto a questa fase del progetto. La partita, dunque, resta aperta.