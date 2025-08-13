Il Comune di Misiliscemi attiva servizio gratuito di navetta verso il litorale di Marausa

Il Comune di Misiliscemi ha attivato da oggi un servizio gratuito sperimentale di collegamento tra i centri abitati e il litorale di Marausa lido per la fruizione della spiaggia per i cittadini misilesi e gli ospiti delle strutture ricettive. Per l’espletamento saranno previsti 2 bus, ciascuno per un proprio percorso. Il primo percorso farà capolinea a Guarrato, mentre il secondo farà capolinea alla sede comunale di Salinagrande. Per ciascun percorso, il servizio sarà continuativo di andata e ritorno: la partenza dal capolinea sarà alle ore 8.30 e fino alle ore 13 per la mattina (circa ogni ora) e dalle ore 15 e fino alle ore 19 per il pomeriggio.