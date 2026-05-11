Estate 2026, partenza da record per l’aeroporto di Trapani-Marsala

Parte con numeri decisamente positivi la stagione estiva 2026 dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi, o meglio, Trapani-Marsala. I dati diffusi da Airgest parlano di 123.638 passeggeri transitati e 938 voli operati, con il traffico internazionale che sfiora ormai il 50% del totale. Numeri che confermano la crescita dello scalo trapanese e l’aumento dell’interesse turistico verso il territorio della Sicilia occidentale. Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Airgest Salvatore Ombra: “Questi risultati sono il frutto di un lavoro quotidiano e corale. Siamo sulla strada giusta”. L’avvio della summer 2026 segna dunque un trend positivo per l’aeroporto di Trapani-Birgi, sempre più centrale nei collegamenti nazionali e internazionali. Un altro segnale del flusso costante e in crescita a Birgi, è dato anche dai parcheggi dell’aeroporto, quasi sempre pieni, così come dell’unica area parcheggio privata che è ubicata nei pressi dello scalo.