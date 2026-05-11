Misiliscemi accoglie il poeta marsalese Nino De Vita per “Bagli Narranti”

Proseguono a Misiliscemi gli appuntamenti della rassegna letteraria “Bagli Narranti”, inserita nella Rete dei festival letterari del trapanese e organizzata dall’Associazione “Misiliscemi” con il patrocinio del Comune e della Pro Loco Misiliscemi APS. Giovedì 14 maggio, alle ore 18, ospite del quarto incontro, al Baglio Elena, a Pietretagliate, sarà lo scrittore Nino De Vita (uno dei più importanti poeti italiani viventi) che presenterà «Noi ci ricorderemo», edito da Le Lettere, e il cui sottotitolo recita «Vent’anni di amicizia con Leonardo Sciascia». A introdurre l’incontro sarà Antonella Scaduto, presidente della Pro Loco Misiliscemi APS. L’autore dialogherà con la giornalista Jana Cardinale. Francesco De Filippi curerà la rubrica “La domanda di Francesco”. Concluderanno il sindaco, Salvatore Tallarita e l’assessora alla Cultura, Barbara Mineo.L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Scritto in onore della memoria di Leonardo Sciascia, è una raccolta di episodi inediti che si sviluppano attraverso un’amicizia, uno stretto legame di vicinanza in cui affiora il ritratto non dello scrittore, ma soprattutto dell’uomo con i suoi silenzi, la sua tenerezza e le sue paure, finanche il tormento vissuto negli ultimi mesi prima di morire. Mischiandosi con i ricordi, emerge un ritratto della Sicilia e di Palermo animate dai grandi scrittori e intellettuali, amici di Sciascia, come Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo ed Enzo Sellerio, e al contempo segnate per sempre dai delitti mafiosi di quella stagione così remota e così vicina.De Vita conobbe Sciascia a casa di Enzo Sellerio, a Palermo, nel 1969. Da quell’incontro, per i successivi vent’anni, scaturì un legame intenso durato fino alla scomparsa di Sciascia nel novembre del 1989.