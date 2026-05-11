Petrosino celebra Maria SS delle Grazie: il programma

Petrosino si prepara a vivere i tradizionali festeggiamenti in onore di Maria SS delle Grazie, un appuntamento molto sentito dalla comunità che unirà momenti religiosi, spettacoli, musica, sport e iniziative popolari dal 24 al 31 maggio 2026. Il programma prenderà il via domenica 24 maggio con le celebrazioni religiose in Chiesa Madre. Alle 9.30 si terrà la Santa Messa, seguita alle ore 11 da una seconda funzione durante la quale avverrà la discesa del simulacro. In serata, alle 18, un’ulteriore celebrazione eucaristica. Gli eventi entreranno nel vivo mercoledì 27 maggio alle 20.30 con il concerto di fine anno della banda musicale dell’istituto comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino. A seguire, serata in piazza con la scuola di ballo “Anima Latina” di Giuseppe Licari. Giovedì 28 maggio, alle 21, spazio al teatro con la commedia proposta dal “Gruppo Accademia dell’Arte di Petrosino”.

Venerdì 29 maggio si svolgerà invece la quarta edizione della “Sfincia”. La serata, in programma dalle 21, sarà animata dalla corrida con la partecipazione dei “Trikke & Due” e dalle esibizioni delle scuole di ballo “Estrella Latina” di Irene Ingardia e “Body Language” di Antonella Conticelli. Sabato 30 maggio, a partire dalle 15, si terrà il torneo provinciale di pallavolo S3 organizzato dalla Polisportiva Arcobaleno Petrosino, dal “Gesancom Progetto Volley Marsala” e dal Gruppo Musa Petrosino. In serata, alle 21.30, concerto tributo ad Adriano Celentano con la cover band di Alessandro Gandolfo. Il momento culminante sarà domenica 31 maggio, giornata dedicata alla solennità di Maria SS.ma delle Grazie. Dopo la Santa Messa delle 9.30, si svolgerà il primo evento Gran Prix organizzato dal Gruppo Musa e dal RC Club Petrosino presso il circuito mini autodromo dietro la scuola media “G. Nosengo”, con qualifiche alle 10 e gara alle 14. Alle 11 e alle 18 sono previste altre celebrazioni religiose. A seguire, il sindaco Giacomo Anastasi affiderà simbolicamente le chiavi della città a Maria SS.ma delle Grazie.

Poi prenderà il via la processione del simulacro lungo un itinerario che attraverserà piazza F. De Vita, via Pio La Torre, via Gianinea, via S. Giuliano, via dei Platani e nuovamente via Pio La Torre, prima del rientro in chiesa. A chiudere i festeggiamenti, alle 22.30, sarà lo spettacolo dei giochi pirotecnici in via X Luglio, di fronte al Parco della Pace. Dal 27 al 30 maggio, inoltre, in viale F. De Vita saranno presenti stand di prodotti tipici e artigianali con degustazioni dedicate ai visitatori. Durante tutta la settimana, da lunedì 25 a sabato 30 maggio, nella Chiesa Madre sarà celebrata ogni giorno la Santa Messa alle ore 18. Un calendario ricco di appuntamenti che conferma il forte legame tra la comunità di Petrosino e la devozione verso Maria SS.ma delle Grazie.