Egadi, opposizione all’attacco: “Isole nel caos, regolamenti fermi e controlli assenti”

Duro affondo del gruppo consiliare di opposizione “Egadi Meravigliose” contro l’amministrazione guidata dal sindaco Pagoto. In un lungo comunicato, i consiglieri denunciano ritardi, mancanza di controlli e assenza di provvedimenti ritenuti fondamentali per affrontare l’imminente stagione estiva nelle isole Egadi. Secondo il gruppo composto da Francesco Sammartano, Maria Sinagra e Antonino Lo Iacono, da mesi sarebbero bloccati nei cassetti regolamenti importanti riguardanti il noleggio dei mezzi terrestri, il suolo pubblico, il commercio itinerante e il decoro urbano. “Il centro è un suk senza alcun controllo”, accusano i consiglieri, parlando apertamente di un’isola “nel caos”.

“Chi sta bloccando questi atti?”

Nel mirino finisce soprattutto l’assenza di strumenti normativi che, secondo Egadi Meravigliose, avrebbero consentito alla Polizia Municipale e alle forze dell’ordine di effettuare controlli più efficaci. “Chi tiene bloccati questi atti? Di chi sono le responsabilità?”, si chiedono i consiglieri, evidenziando come residenti e operatori lamentino controlli quasi inesistenti proprio all’inizio della stagione turistica. Il gruppo denuncia inoltre l’assenza di provvedimenti già annunciati, come le limitazioni allo sbarco delle auto e la sospensione dei lavori edili durante l’estate. “Avremo betoniere e camion tra i bagnanti?”, chiedono provocatoriamente, sottolineando anche il problema dei mezzi pesanti che occuperebbero i pochi parcheggi disponibili per i residenti.

“Velocipedi ovunque, pericolo continuo”

Tra le criticità segnalate vi è anche il mancato rispetto del divieto di transito per velocipedi e mezzi a motore nel centro di Favignana. Secondo Egadi Meravigliose, biciclette e altri mezzi “sfrecciano ovunque”, creando situazioni di pericolo per pedoni, anziani e bambini. Non manca poi il riferimento all’emergenza idrica. Il gruppo critica l’assenza di un’ordinanza per disciplinare il consumo dell’acqua e per calendarizzare la distribuzione nelle tre isole dell’arcipelago.

Dubbi su urbanistica e tutela del territorio

Nel documento vengono sollevate anche questioni urbanistiche e ambientali. I consiglieri chiedono perché non sia stato ancora approvato il provvedimento di inedificabilità assoluta per fermare le speculazioni sul territorio in attesa dei nuovi strumenti pianificatori. Dubbi vengono espressi anche sulla vicenda dell’insediamento turistico in località Pirreca, a Favignana, e sui recenti lavori edilizi in via Magellano, che secondo alcuni residenti avrebbero compromesso la stabilità strutturale della strada. A completare il quadro denunciato da Egadi Meravigliose ci sarebbero strade dissestate, carenza di illuminazione pubblica e mancata scerbatura, “anche nei cimiteri”.

“Non si possono fare multe senza dare alternative”

Il gruppo consiliare critica infine la gestione della sosta e delle multe per divieto di fermata. “Le multe sono giuste – affermano i consiglieri – ma bisogna dare alternative ai favignanesi. Se non blocchi auto e cantieri, se non regolamenti il noleggio e non aumenti i controlli, l’isola muore di caos”. Egadi Meravigliose rivendica di avere dimostrato senso di responsabilità nell’approvare provvedimenti utili alla comunità, ma conclude accusando parte della giunta Pagoto di debolezza politica e amministrativa proprio in una fase cruciale per il futuro delle Egadi.