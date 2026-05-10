All’Agrario “Damiani” di Marsala la terza edizione di “Crea e Innova in Agricoltura” 

Il futuro della terra passa attraverso il dialogo tra generazioni e la capacità di guardare al domani senza dimenticare le proprie radici. Con questo spirito, il 7 maggio 2026, presso l’Aula Magna dell’ Istituto “A. Damiani” di Marsala si è svolta la terza edizione del seminario tecnico “CREA e INNOVA in agricoltura”. Il Dirigente Scolastico, Dott. Domenico Pocorobba, ha confermato con entusiasmo il rinnovo dell’iniziativa, sottolineando come il seminario, giunto alla sua terza edizione, sia diventato un pilastro fondamentale per la crescita professionale degli studenti dell’Istituto “A. Damiani”. L’evento è stato coordinato e moderato dal Prof. Biagio Scavone. L’evento, nato per celebrare il prestigioso traguardo dei 150 anni + 1 della storica istituzione marsalese, si conferma un appuntamento imperdibile per gli studenti dei percorso tecnico e professionale agrario. Non si tratta di semplici approfondimenti di specifiche tematiche, ma di un vero e proprio cantiere di idee, dove la tradizione agricola siciliana incontra le frontiere della tecnologia, della sostenibilità e dell’innovazione. Il cuore del seminario tecnico risiede nel concetto che innovare non significa cancellare il passato, ma evolverlo e arricchirlo. In un momento storico in cui il cambiamento climatico, la gestione delle risorse idriche e l’innovazione impongono sfide senza precedenti, il settore primario ha bisogno di nuove competenze.

Sono intervenuti al seminario il prof. V. Farina, docente del Dipartimento SAAF dell’Università degli Studi di Palermo, il quale ha discusso di innovazione e sostenibilità in frutticoltura tropicale in ambiente mediterraneo; il Dott. Schnitter, che ha parlato di modulazione dell’espressione varietale attraverso l’impiego dei diversi ceppi di lievito in Enologia; il dott. Franco Rodriguez, che ha focalizzato il suo intervento sulla divulgazione storica, culturale e vitivinicola dell’enologia siciliana, guardando al vino Marsala e alla sua valenza. Il seminario tecnico ha offerto agli studenti una visione nuova di come si possa fare agricoltura, conciliando tradizione e innovazione, rispettando l’ambiente e stando al passo con i tempi. L’Istituto “A. Damiani” di Marsala ribadisce così il suo ruolo di polo formativo d’eccellenza, capace di trasformare i banchi di scuola in un laboratorio a cielo aperto. L’appuntamento è stato utile per seminare oggi le idee che raccoglieremo domani. L’evento è stato documentato con foto e video dagli studenti dell’indirizzo tecnico “Grafica e Comunicazione” che, in sinergia con l’indirizzo tecnico agrario e con l’indirizzo professionale per l’agricoltura e l’ambiente, hanno reso tangibile il valore della collaborazione tra gli indirizzi dell’istituto “A. Damiani”.