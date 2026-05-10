Marsala, elogio del Centro Studi Garibaldini al plesso “San Leonardo” per il progetto sulla ricerca storica

Un riconoscimento ufficiale per l’impegno nella ricerca storica e nella valorizzazione della memoria risorgimentale. Il Centro Internazionale Studi Risorgimentali Garibaldini ha conferito un elogio alle classi 2ª A e 2ª B del plesso “San Leonardo” dell’Istituto Comprensivo G. Sirtori, protagoniste di una visita didattica particolarmente significativa al Complesso Monumentale San Pietro di Marsala. L’iniziativa si è svolta il 5 maggio scorso, al termine di un percorso di approfondimento dedicato alla ricerca storica e alla motivazione all’apprendimento attraverso la realizzazione di strumenti didattici specifici. Ad accompagnare gli studenti sono stati i docenti coinvolti nel progetto educativo, tra cui la dottoressa Rosalba Errera e la tutor, professoressa Albina Cunsolo. Durante la visita al Centro Studi Garibaldini, gli alunni hanno avuto modo di esplorare le carte custodite nell’Archivio “Caimi”, mostrando – come evidenziato nella nota ufficiale – “interesse e partecipazione” nell’approccio alla documentazione storica.

L’incontro con il consigliere del Centro Studi, ispettore Elio Piazza, si è svolto in un clima definito di grande entusiasmo, con gli studenti che hanno dimostrato “sicura consapevolezza dell’importanza della documentazione conservata nell’Archivio”. Proprio per questi risultati, sia sul piano formativo che su quello della promozione etica e civile, il Centro Internazionale Studi Risorgimentali Garibaldini ha deciso di attribuire un elogio ufficiale alle due classi e ai loro insegnanti, sottolineando il valore dell’esperienza educativa vissuta dagli studenti marsalesi.