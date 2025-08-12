Asp Trapani: “Un’iniziativa con le farmacie per la distribuzione gratuita di farmaci”

Nell’ambito del progetto del “Programma PNES – Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 – Area Contrastare la povertà sanitaria”, l’Asp Trapani ha emanato una manifestazione di interesse per la “Dotazione di farmaci ed erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie”, rivolto alle farmacie rurali della Provincia. L’Azienda sanitaria intende individuare farmacie rurali del proprio territorio disponibili a collaborare alla distribuzione gratuita dei farmaci, in favore dei beneficiari presi in carico nel progetto. Possono partecipare le farmacie rurali della provincia di Trapani. L’attività proseguirà fino al termine del progetto PNES, fissato al 31 dicembre 2029. Le farmacie interessate dovranno inviare la richiesta, all’indirizzo mail dipartimento.farmaco@asptrapani.it, entro il 25 agosto 2025. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina PNES del sito aziendale o al link https://www.asptrapani.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=10471