Il grande giorno del Trapani Pride: si celebrano i diritti LGBTQIA+

Domani, 26 luglio, sarà una data storica per Trapani: la città ospiterà il suo primo Pride, un evento che porterà nelle strade la voce della comunità LGBTQIA+ e di tuttɜ coloro che credono nell’uguaglianza e nei diritti civili. Organizzato da Shorùq Arcigay Trapani, il corteo sarà un’occasione per celebrare l’orgoglio e per sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di spazi più inclusivi e sicuri. La manifestazione arriva in un momento in cui i diritti delle persone LGBTQIA+ sono sempre più sotto attacco. Per questo, il Trapani Pride, frutto di anni di dedizione e lavoro da parte di attivistɜ e realtà locali, non sarà solo una festa, ma anche un atto di resistenza e di visibilità. Infatti, oltre a una colorata parata, il Pride prevede attività collaterali che coinvolgeranno diverse associazioni e saranno veicolo di un messaggio chiaro: il diritto di essere se stessi è inviolabile. L’evento rappresenta anche un’opportunità di crescita per la città, capace di attrarre persone da tutta Italia e di consolidare un’immagine di Trapani come luogo accogliente e aperto alla diversità.

Dalle 20.30 in Piazza Vittorio si perlerà di diritti, di esperienze, di testimonianze, si canterà e ballerà al solo ritmo dell’amore. Madrina dell’evento, l’attrice e cantante Ester Pantano. Qui di seguito il programma:

Inoltre, si è riunito in Prefettura il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione dei vertici delle Forze dell’Ordine, dell’Assessore alle Attività Ricreative e agli Eventi del Capoluogo, dei rappresentanti dei Vigili del Fuoco, dell’ASP, del 118 e della Protezione civile, per un’analisi congiunta delle misure di sicurezza in vista della manifestazione “Trapani Pride 2025” che si terrà oggi e del concerto “Green Valley Pop Fest” che si svolgerà nella piazza Vittorio Emanuele II il 27 luglio a partire dalle ore 16.30. A margine dell’incontro sono stati esaminati alcuni temi e aspetti concernenti la movida. In particolare, si è preso atto dei servizi di Polizia Municipale predisposti dall’Amministrazione Comunale a seguito delle ordinanze sindacali che hanno rimodulato gli orari degli esercizi commerciali, e sono stati ulteriormente rafforzati i servizi straordinari già predisposti per la stagione estiva. In Questura si è tenuto un tavolo tecnico con tutte le predette componenti, al fine di definire nel dettaglio le misure di safety e security, in armonia con le prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza dei locali di pubblico spettacolo e del piano di viabilità predisposto dall’Amministrazione comunale.