Tutto pronto per il Green Valley Pop di Trapani, da Elodie a Rovazzi in Piazza Vittorio

Il festival musicale “Green Valley Pop” torna a Trapani domenica 27 luglio e vedrà la partecipazione dei migliori artisti dell’anno. L’evento avrà due obiettivi principali: sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela ambientale, attraverso la musica, il festival vuole stimolare la curiosità e l’interesse verso le aree naturali e promuovere stili di vita sostenibili; focalizzare l’attenzione sul futuro del pianeta, il festival vuole contribuire infatti a diffondere una cultura green e promuovere iniziative di tutela ambientale, come la piantumazione di nuovi alberi nelle aree boschive colpite da disboscamento e la salvaguardia del mare. L’evento si propone di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni e di promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza di tutelare l’ambiente. Ricca la line up di artisti che saliranno sul palco di Piazza Vittorio: Elodie, Lazza, Rovazzi, Shiva, Antonia, Le One, SimonteRizzo, Agelo; vari i set dj previsti a cielo aperto. A presentare l’evento, lo speaker Daniele Battaglia con Camilla Ghini.

Inoltre sono previsti treni straordinari per facilitare la mobilità di quanti assisteranno al Green Valley Pop Fest 2025 previsto domenica 27 luglio a Trapani. Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Siciliana, committente del servizio, che ha accolto la richiesta del Comune di Trapani, ha attivato 4 treni straordinari che circoleranno fra il 27 e il 28 luglio, per consentire la mobilità dei partecipanti all’evento. In particolare, il 27 luglio sono previsti 2 treni straordinari da Castelvetrano a Trapani (con orario di partenza, rispettivamente, alle ore 14.37 ed alle ore 15:50) e 2 treni straordinari nella notte tra il 27 ed il 28 luglio da Trapani a Castelvetrano (con orario di partenza, rispettivamente, alle ore 02:30 e alle ore 03:00). I treni straordinari consentiranno a quanti preferiranno lasciare l’auto a casa di partecipare all’evento musicale a Trapani. I canali di acquisto di Trenitalia saranno aggiornati dal 26 luglio 2025. Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia.