Torna a Trapani il Green Pop Valley, sul palco Elodie, Lazza, Rovazzi

Trapani si prepara a vivere un’estate indimenticabile: il Green Valley Pop Fest 2025 è pronto a tornare ed infiammare la Green Arena il prossimo 27 luglio. Un’unica data per un’esplosione di musica, luci ed emozioni che promette di far tremare la città dopo il successo dello scorso anno (e non sono di certo mancate le polemiche). Il palco – che lo scorso anno si trovava in Piazza Vittorio Emanuele – ospiterà un cast d’eccezione, un mix esplosivo di artisti che dominano le classifiche e infiammano i palchi di tutta Italia. Tra i nomi già annunciati, l’energia magnetica di Elodie è pronta a conquistare il pubblico con le sue hit e la sua inconfondibile presenza scenica. Accanto a lei, Lazza che farà cantare a squarciagola migliaia di fan con i suoi brani intensi e coinvolgenti.

Non mancherà il talento crudo di Shiva, le cui barre taglienti e un live da brividi promettono di lasciare il segno. L’ironia contagiosa e le hit intramontabili di Rovazzi porteranno una ventata di allegria e divertimento, mentre la voce potente di Antonia è pronta a conquistare tutti con la sua versatilità e carisma. Tanti gli altri nomi sul palco dell’itinerante Green Pop Valley.