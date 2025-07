A Marsala associazioni dialogano in vista delle elezioni…

Generazione Futura Lab, associazione impegnata nel sociale e nella promozione civica – e che vede al suo interno tra gli altri Massimo Domingo – si svincola da “qualsiasi esclusiva appartenenza ad aree politiche”, avviando un confronto aperto con tutti i candidati al massimo consesso civico di Marsala, a prescindere dalla loro collocazione ideologica. “Siamo un’associazione votata al sociale – ha dichiarato il presidente provinciale, Maurizio Spanò – e siamo disponibili ad ascoltare chiunque voglia condividere con noi progetti seri, concreti e utili per la città – l’appartenenza politica non sarà mai un ostacolo al dialogo“. In quest’ottica, nei giorni scorsi si è svolto un incontro con Andreana Patti, recentemente promotrice di un nuovo movimento civico, Si muove la città, a supporto della sua candidatura a sindaco di Marsala.

Durante il confronto sono stati affrontati diversi temi legati alla gestione del territorio e alle sfide che la città è chiamata ad affrontare nei prossimi anni. Generazione Futura Lab continuerà nel suo percorso di ascolto e partecipazione, promuovendo un confronto costruttivo con tutte le realtà che operano per il bene comune, senza pregiudizi o steccati ideologici. Il movimento ha scelto di non adottare le tradizionali campagne di adesione basate su tesseramenti economici. Chiunque voglia avvicinarsi all’associazione può scrivere al referente per le adesioni utilizzando l’indirizzo e-mail: assogenerazionefutura@gmail.com.