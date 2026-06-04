Erice intitola un’area verde alla memoria del giornalista Wolly Cammareri

Il Comune di Erice renderà omaggio alla memoria di Wolly Cammareri con una cerimonia pubblica di intitolazione di un’area verde presso il Giardino dello Sport “Falcone e Borsellino”, in programma sabato 13 giugno 2026 alle ore 11. L’iniziativa nasce da una proposta avanzata da un gruppo di cittadini del territorio ericino che hanno voluto ricordare una delle figure più amate e rappresentative della comunità trapanese. L’Amministrazione comunale ha accolto la richiesta riconoscendo il valore umano, culturale e sociale del percorso di Wolly Cammareri. Giornalista, speaker radiofonico e televisivo, deejay, intrattenitore, presentatore e organizzatore di eventi, Wolly Cammareri ha attraversato per decenni la vita culturale e sociale del territorio, diventando un volto e una voce familiare per intere generazioni. Direttore responsabile di Telesud e di altre testate giornalistiche locali, ha sempre mantenuto un rapporto autentico con la gente, distinguendosi per sensibilità, disponibilità e attenzione verso i giovani.

L’area individuata dall’Amministrazione rappresenta un luogo simbolico particolarmente frequentato da famiglie, bambini e ragazzi, in linea con i valori che hanno caratterizzato la vita di Cammareri, cioè l’amore per il territorio, il rispetto per l’ambiente e la fiducia nelle nuove generazioni. Nel corso della cerimonia sarà scoperta una targa commemorativa dedicata a lui, accompagnata da un momento di ricordo e condivisione aperto alla cittadinanza. “Wolly Cammareri, nostro concittadino, ha rappresentato una parte importante della memoria collettiva del nostro territorio – dichiara la sindaca Daniela Toscano –. Con la sua voce, la sua umanità e la sua capacità di stare accanto alle persone, ha saputo lasciare un segno autentico nella vita della comunità. Intitolargli un’area verde significa ricordare non soltanto il professionista e l’artista, ma anche l’uomo che ha sempre creduto nei giovani, nel valore delle relazioni umane e nel rispetto per la natura. Sarà un momento di memoria condivisa e di gratitudine verso una figura che Erice e il territorio non hanno dimenticato“.