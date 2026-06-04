Egadi, approvato il nuovo Regolamento del Consiglio Comunale: “Più celerità negli interventi”

Via libera del Consiglio comunale delle Egadi al nuovo Regolamento che disciplinerà il funzionamento dell’assise civica. L’approvazione è arrivata nel corso della seduta del 4 giugno 2026 e rappresenta un passaggio significativo nel percorso di aggiornamento delle regole che governano l’attività istituzionale dell’ente. Il nuovo testo punta a rendere il Consiglio comunale più moderno, efficiente e trasparente, introducendo strumenti e procedure finalizzati a migliorare l’organizzazione dei lavori e la qualità del confronto politico. Tra le principali novità figurano l’introduzione di tempi definiti per gli interventi dei consiglieri, una disciplina più chiara per la presentazione di mozioni e ordini del giorno e una maggiore valorizzazione del ruolo delle Commissioni consiliari, considerate centrali nell’attività preparatoria e di approfondimento delle questioni amministrative.

L’obiettivo dichiarato è quello di favorire un confronto democratico più ordinato e produttivo, garantendo il rispetto dei tempi e delle prerogative di tutti i soggetti coinvolti. Un Consiglio comunale più efficiente, secondo i promotori del regolamento, si traduce infatti in un servizio migliore per la cittadinanza e in una maggiore capacità dell’ente di rispondere alle esigenze del territorio. L’approvazione del provvedimento è il risultato di un percorso di confronto che ha coinvolto la maggioranza, le altre forze politiche presenti in aula e gli uffici comunali, chiamati a fornire il necessario supporto tecnico e amministrativo nella stesura del documento. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il Consiglio comunale si dota dunque di uno strumento aggiornato che punta a migliorare l’efficacia dell’azione istituzionale e la partecipazione alla vita democratica dell’ente.