Amministrative, Generazione Futura Lab Marsala un nuovo movimento per la città

Nei giorni scorsi si è svolta una riunione del direttivo cittadino di Generazione Futura Lab Marsala, alla presenza del presidente provinciale Maurizio Spanò. L’incontro ha rappresentato un momento importante di confronto e programmazione, a pochi mesi dall’elezione dell’avvocato Alessandro Laudicina come nuovo coordinatore locale. Alla riunione hanno partecipato anche i membri del direttivo Massimo Domingo, volto già noto alla politica marsalese, Vito Genna e Gioacchino Balistreri. Al centro della discussione, le prossime attività dell’associazione, pensate per offrire un contributo concreto alla città, sempre in linea con la missione di Generazione Futura Lab.

Durante l’incontro è emersa anche la possibilità di partecipare alle prossime elezioni amministrative del Comune di Marsala, valutando l’idea di presentare una lista civica che rappresenti i valori e i progetti dell’associazione. Il presidente Spanò ha ribadito che la partecipazione è uno dei pilastri dell’associazione: “Siamo un’associazione civica che punta a offrire un servizio sociale alla comunità, attraverso cultura, formazione, informazione e iniziative ricreative. Promuoviamo la partecipazione attiva, la trasparenza e la solidarietà. Come dice uno dei nostri slogan, siamo Leali per scelta e non ci tireremo mai indietro da un impegno civico, comprese le elezioni“. A dimostrazione della crescita del movimento anche fuori Marsala, alla riunione hanno preso parte Alberto Gambina, coordinatore per il Comune di Erice, e Vincenzo Cuttone, coordinatore per Mazara del Vallo. Il gruppo continua quindi il suo cammino con entusiasmo e determinazione, per offrire alla comunità uno spazio concreto di partecipazione e proposta.