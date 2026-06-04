Per il Porto di Marettimo 12,4 milioni dalla Regione per la messa in sicurezza

redazione

Per il Porto di Marettimo 12,4 milioni dalla Regione per la messa in sicurezza

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giovedì 04 Giugno 2026 - 16:08

Il Governo regionale, su indicazione del presidente Renato Schifani, ha approvato oggi nel corso della seduta di giunta la proposta di riprogrammazione del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-27, destinando le risorse a sette interventi che fanno capo, rispettivamente, all’assessorato delle Infrastrutture e mobilità, dell’Energia e pubblica utilità e a quello dei Beni culturali e dell’identità siciliana. Nel dettaglio, per quanto riguarda gli interventi che riguardano l’assessorato delle Infrastrutture, saranno finanziati con 12,4 milioni i lavori per la messa in sicurezza del porto dell’isola di Marettimo a sud del centro abitato. Il progetto, già pronto per l’appalto, riguarda lo scalo nuovo del bacino portuale per il trasporto di mezzi e passeggeri. Previsti, fra l’altro, il prolungamento del molo e il rinnovamento dello strato di protezione esterno. Una buona notizia per le Isole Egadi che negli anni – e negli ultimi mesi – hanno richiesto interventi per il porto di Marettimo, anche alla luce dei danni subiti con il Ciclone Harry.

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