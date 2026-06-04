Per il Porto di Marettimo 12,4 milioni dalla Regione per la messa in sicurezza

Il Governo regionale, su indicazione del presidente Renato Schifani, ha approvato oggi nel corso della seduta di giunta la proposta di riprogrammazione del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-27, destinando le risorse a sette interventi che fanno capo, rispettivamente, all’assessorato delle Infrastrutture e mobilità, dell’Energia e pubblica utilità e a quello dei Beni culturali e dell’identità siciliana. Nel dettaglio, per quanto riguarda gli interventi che riguardano l’assessorato delle Infrastrutture, saranno finanziati con 12,4 milioni i lavori per la messa in sicurezza del porto dell’isola di Marettimo a sud del centro abitato. Il progetto, già pronto per l’appalto, riguarda lo scalo nuovo del bacino portuale per il trasporto di mezzi e passeggeri. Previsti, fra l’altro, il prolungamento del molo e il rinnovamento dello strato di protezione esterno. Una buona notizia per le Isole Egadi che negli anni – e negli ultimi mesi – hanno richiesto interventi per il porto di Marettimo, anche alla luce dei danni subiti con il Ciclone Harry.