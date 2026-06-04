A Marettimo Spazzapnea, missione fondali puliti il 7 giugno

Domenica 7 giugno si svolgerà la seconda edizione di Spazzapnea ODV sull’isola di Marettimo, (in contemporanea con altre 14 località italiane), manifestazione che nasce dal desiderio di salvaguardare i nostri mari, laghi, fiumi e litorali e portare avanti la ‘missione fondali puliti’. La raccolta ed il recupero dei rifiuti di qualsiasi natura avverrà sia in mare (in acque profonde max 15 metri) sia sulla battigia e sugli scogli, nella fattispecie nella suggestiva spiaggia di Scalo Maestro e allo Scalo vecchio. Sarà di nuovo la scuola di apnea Egadi divers di Jimmy Montanti, istruttore Apnea Accademy, ad organizzare nell’isola l’evento, grazie agli apneisti da lui brevettati ma anche quelli che, sempre in maniera volontaria, si presteranno a raccogliere da terra. L’evento è reso possibile grazie al sostegno del Comune di Favignana, dell’Area Marina Protetta e della Capitaneria di Porto di Marettimo che collaboreranno per garantirne lo svolgimento in sicurezza. Al termine della manifestazione, lo specchio d’acqua che ha ospitato l’evento riceverà la bandiera ‘Spazzapnea Missione fondali puliti’.