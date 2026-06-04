Cous Cous Fest, a San Vito Lo Capo arriva Sal Da Vinci

Il Cous Cous Fest 2026 cala uno dei suoi assi più attesi. Dopo il successo ottenuto con la vittoria al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci sarà protagonista di una delle serate di punta della celebre manifestazione internazionale che ogni anno anima San Vito Lo Capo. L’appuntamento è fissato per venerdì 18 settembre, quando il cantante napoletano salirà sul Palco Spiaggia alle 22.30, regalando al pubblico una serata all’insegna della musica e delle emozioni. Un evento che si preannuncia tra i più partecipati dell’edizione 2026 del festival, da sempre capace di coniugare spettacolo, cultura e gastronomia.

Gli organizzatori invitano i fan a prepararsi a cantare i brani più amati dell’artista, protagonista di una carriera che continua a conquistare pubblico di ogni età. L’attesa è già altissima e il concerto rappresenta uno dei momenti clou del programma del Cous Cous Fest. Per chi desidera vivere l’evento da una posizione privilegiata, sarà disponibile l’Area Pit, situata sotto il palco. I biglietti, al costo di 15 euro comprensivi di prevendita, saranno acquistabili a partire dalle ore 12 di giovedì 4 giugno attraverso i circuiti ufficiali TicketOne e Ciaotickets. I posti disponibili sono limitati e gli organizzatori consigliano di affrettarsi per assicurarsi un posto in prima fila e vivere da vicino una delle serate più attese dell’estate siciliana.