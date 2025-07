Alcamo, dopo la crisi Surdi-ABC interviene il centrodestra: “Amministrazione impanata in logiche da vecchia politica”

Il centrodestra suona la carica dopo la frattura che si è consumata nei giorni scorsi tra il sindaco Domenico Surdi e il movimento civico ABC, che ha annunciato la propria fuoriuscita dalla coalizione di maggioranza. Con una nota congiunta il centrodestra parla di “fatto politico grave” e di una “coalizione andata in frantumi”.

«Con l’uscita del movimento ABC dalla giunta comunale – si legge nella nota del centrodestra – il sindaco non ha più quella maggioranza politica che gli ha consentito di vincere le elezioni. Prendiamo atto che l’amministrazione del cambiamento è rimasta impantanata in quelle stesse dinamiche da vecchia politica, che ha sempre rinnegato, ma ormai il dado è tratto. Lo strappo si è consumato e il primo cittadino non può che prenderne atto». La nota politica è sottoscritta dai segretari provinciali di Trapani della coalizione di centrodestra Lega per Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Democrazia Cristiana e Grande Sicilia.

«Il centrodestra – concludono – è al lavoro su una proposta politica di qualità e per questo ha già riunito le forze della coalizione per ragionare ad un’alternativa credibile e seria da presentare ai cittadini ed arrivare pronti all’appuntamento elettorale. Alcamo ha bisogno di un’amministrazione comunale del fare in grado di rispondere ai bisogni e alle esigenze del territorio».