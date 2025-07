Alcamo, il movimento ABC esce dalla maggioranza. “Sono mancati il dialogo e il confronto”

Il movimento civico ABC Alcamo Bene Comune ha deciso di uscire dalla coalizione di maggioranza che sostiene il sindaco Domenico Surdi. “È con dispiacere che constatiamo l’impossibilità di proseguire il percorso comune che ci ha visti protagonisti di un’alleanza elettorale vincente di stretta misura e della successiva partecipazione al governo della città”, si legge nella nota di ABC, che parla di decisione nata da una lunga e sofferta riflessione.

“Più di una volta in passato, alcune decisioni che hanno coinvolto la compagine assessoriale, prese senza alcun confronto con la nostra parte politica, hanno creato malcontento nelle nostre file; ciononostante, per il bene della città, abbiamo sempre deciso di continuare a sostenere la coalizione per senso di responsabilità. Tuttavia, in mancanza di un dialogo aperto e di un vero confronto democratico, non ci sono più le condizioni per continuare ad amministrare insieme la nostra città. Il lavoro da noi svolto fin qui, sia in consiglio che in giunta, è stato molto positivo ma, purtroppo, senza la condivisione delle scelte, manca il presupposto fondamentale di un’alleanza di governo. Non possiamo permetterlo, per rispetto degli elettori, dei nostri rappresentanti eletti e del pensiero dei tesserati del nostro movimento civico, che in tal senso si sono espressi”.

ABC lamenta soprattutto la mancanza, in questa seconda parte del mandato, “di un approccio programmatico e strategico che una coalizione forte avrebbe potuto rappresentare”. “Abbiamo cercato un maggiore coinvolgimento nelle scelte importanti, restando in attesa di un confronto che però non c’è stato, con il risultato di uno squilibrio tra ruolo della politica e della dirigenza, chiamata talvolta a prendere le decisioni”.

Il riferimento è alla “gestione delle deleghe assessoriali e all’incapacità di coinvolgere altre persone e aprire il progetto. Da lunghissimi mesi la città rimane senza un assessore: si è preferito sovraccaricare alcuni assessori, pur capaci e animati da buona volontà, anziché nominarne uno nuovo, sia esso di ABC o meno, creando un evidente danno alla città. Ci saremmo aspettati di essere chiamati a un confronto franco e leale, invece siamo stati “informati”, non invitati a decidere insieme. Questo metodo non è in linea con le regole di democrazia e partecipazione civica in cui crediamo. Abbiamo inoltre registrato una mancata volontà di rimodulare le deleghe tra gli assessori (come da noi richiesto, anche in modo pressante) per superare alcune difficoltà organizzative e rendere più efficiente la giunta comunale, a beneficio della città”.

ABC riserva parole critiche nei confronti del sindaco Surdi anche per ciò che concerne “la mancanza di comunicazione con i gruppi consiliari, nonostante l’assoluta lealtà dimostrata e il costante lavoro a stretto contatto con gli alleati. Ogni volta che ci è stato chiesto di fare un passo indietro o di impegnarci in prima persona, siamo sempre stati pronti. A questo, purtroppo, non è corrisposto un reale ascolto, dialogo o ricerca di un’intesa sulle questioni strategiche. E lo registriamo a malincuore”.

“La nostra – conclude la nota del movimento civico – è una decisione doverosa, maturata dopo diversi mesi di richieste di dialogo con il primo cittadino e i rappresentanti delle forze politiche che, insieme a noi, lo hanno sostenuto. Ma in una coalizione bisogna lavorare, e pensare, insieme. Non ci interessano le poltrone: pertanto, l’unico assessore di ABC rimasto in giunta, Donatella Bonanno, ha rassegnato le sue dimissioni. I nostri consiglieri continueranno la loro azione politica improntata a sostenere di volta in volta, con senso di responsabilità, i provvedimenti utili alla città”.