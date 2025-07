“Viticoltura al collasso, ma la politica litiga sulle luci al Parco Lilibeo”

“Se non stessimo vivendo una tragedia sociale ed economica senza precedenti, ci sarebbe perfino da ridere. Ma ridere, oggi, fa solo male”. Inizia così la dura nota dell’associazione nata tra Marsala e Petrosino “I Guardiani del Territorio“, che denuncia con parole accorate l’abbandono del comparto vitivinicolo siciliano, in particolare nel trapanese, piegato dalla siccità e dalla totale assenza di risposte istituzionali. Mentre nelle campagne si moltiplicano i debiti, le vigne si seccano e i viticoltori lottano contro la sensazione di essere stati dimenticati, la politica – secondo l’associazione – sembra occuparsi d’altro. A Marsala, simbolicamente e non solo, si litiga sulle luci del Parco Archeologico. “L’ex deputata Lo Curto, oggi commissaria provinciale della Lega, insieme ai colleghi Grillo e Pellegrino, è impegnata in una guerra epocale su chi ha comprato le lampadine,” scrivono i Guardiani, “mentre qualcuno ha spento la luce sulla viticoltura“.

La vera protesta: i danni da siccità

Al centro della protesta c’è la cosiddetta Misura 23, finanziata con fondi europei per fronteggiare i danni causati dalla siccità. Misura da cui, però, i viticoltori sono rimasti esclusi. Una decisione che, per I Guardiani del Territorio, rappresenta “un’ingiustizia intollerabile” e l’ennesimo schiaffo a uno dei settori più vitali dell’economia siciliana. “Bruxelles aveva destinato risorse vere, concrete. E noi, in Sicilia, abbiamo deciso di ignorare il comparto vitivinicolo. Silenzio. Nessuna reazione. Nessuna indignazione. Solo chiacchiere da salotto e passerelle sui media”. L’associazione si rivolge direttamente all’onorevole Eleonora Lo Curto, chiedendo un atto di responsabilità e di coraggio: “Chiami Sammartino (il suo leader) e Barbagallo (l’assessore all’Agricoltura) e dica loro che i viticoltori non possono più aspettare. Che la Misura 23 va riscritta, includendo la viticoltura, e che servono almeno 50 milioni di euro veri, non promesse da talk show“. Un appello accorato a fare “politica con la P maiuscola”, quella che si occupa concretamente del destino delle persone, non solo dei titoli sui giornali. Perché fuori dai palazzi, concludono amaramente i Guardiani del Territorio, “c’è chi rischia di perdere tutto. E il resto, diciamolo senza paura, è solo cuittigghiu”.