Illuminazione Plateia Aelia Parco Archeologico, il sindaco di Marsala: “basta mistificazioni”

“Basta mistificazioni – afferma il sindaco Massimo Grillo sulla pagina Fb – basta con questo teatro dell’assurdo. Il decreto firmato dalla direttrice del Parco certifica in maniera incontrovertibile che: il finanziamento di €83.300 è stato assegnato con decreto dell’11 settembre 2024 a valere sulla legge regionale n.25 del 12 agosto 2024, il progetto è stato approvato appaltato e gestito dal Comune di Marsala”.

Sulla polemica che ha visto Eleonora Lo Curto intestarsi l’emendamento che ha permesso di finanziare l’illuminazione della zona Grillo replica ancora:

“L’on. Lo Curto non è più parlamentare dal 2022, mentre il decreto di finanziamento di finanziamento (e la legge che individua la somma) è del 2024 ed è esclusivamente frutto del lavoro dell’on. Stefano Pellegrino, svolto in un periodo in cui appunto Lo Curto non era più parlamentare da due anni. Dinanzi a una situazione così chiara e cristallina, è sconcertante che l’on. Lo Curto provi ad intestarsi meriti che non ha e mi accusi di mentire, facendo peraltro riscorso al proverbiale sproloquio volgare e aggressivo a cui ci ha tristemente abituati.

Ma ancora più sconcertante è che la stessa direttrice del Parco, titolare del decreto, mi inviti a scusarmi, smentendo di fatto il decreto da lei stessa firmato. Lo scontro politico non può in alcun modo piegare la verità. Noi continueremo a lavorare con i fatti, senza lasciarci trascinare ad un livello in cui vince chi urla più forte. Quel campo di battaglia non ci è mai appartenuto e lo lasciamo volentieri ad altri”.