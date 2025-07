Marsala illuminazione del Parco, si scusa la direttrice: “Il merito è della Lo Curto, il sindaco mi ha fatto sbagliare”

Il primo cittadino di Marsala ha più volte ringraziato il deputato Stefano Pellegrino per il finanziamento.

A proposito dell’illuminazione nel parco archeologico di Lilibeo di Marsala, interviene dopo le notizie ufficiali diffuse dal Parco Archeologico la segretaria provinciale di Trapani della Lega “Trovo incredibile e vergognosa la bugia scritta nero su bianco dal sindaco Grillo – afferma Eleonora Lo Curto – che ringrazia l’onorevole Pellegrino per l’illuminazione della Plateia Aelia realizzata esclusivamente grazie al mio emendamento in finanziaria che forse Pellegrino, se era in Aula, avrà votato come tutti i parlamentari che all’unanimità hanno apprezzato quell’emendamento.

Grillo che pure è stato ahimè deputato dovrebbe sapere che ogni atto presentato in Parlamento è registrato, come ogni intervento scritto o solamente verbale, che ogni emendamento di spesa passa al vaglio della Commissione Bilancio e poi all’Aula e su quell’emendamento c’è solo la mia firma. Si vergogni il sindaco, si vergogni di questo ingannevole modo di far politica.

Intanto in attesa che l’onorevole marsalese Stefano Pellegrino rompa il silenzio e faccia sapere la sua posizione in merito, interviene la direttrice del Parco:

“In merito ai ringraziamenti da me rivolti all’onorevole Pellegrino per il sostegno economico da noi ricevuto ai fini della illuminazione della Plateia Aelia del nostro Palm – afferma Anna Occhipinti -, sono mortificata e apprendo adesso che è alla stessa che avrei dovuto far pervenire la nostra gratitudine e i ringraziamenti per essersi spesa, sollecitando un emendamento in finanziaria, perché al Parco fosse destinata tale risorsa.

Mi ha indotta all’errore la nota del sindaco di Marsala, Massimo Grillo, dove in un comunicato lo stesso plaudiva alla buona riuscita dell’intervento, ringraziando l’ufficio tecnico del Comune per l’impegno e il già menzionato onorevole Pellegrino per il costante sostegno economico dato.

Rappresento all’onorevole Eleonora Lo Curto il mio più sentito dispiacere per l’errore fatto (in assoluta buona fede) e mi auguro di poterla incontrare presto, anche in occasione dell’inaugurazione che ci sarà per presentare al pubblico il significativo intervento che ha restituito sicurezza e bellezza al nostro Parco Archeologico, per poterle porgere ancora una volta e di presenza le mie scuse più sincere“.