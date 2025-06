Trapani: inaugurato il mercato agroalimentare a Villa Rosina

Presenti, oltre al sindaco Giacomo Tranchida, l’assessore Andrea Vassallo, dirigenti regionali e provinciali Fiere Sicane e FederAgri. Prima del taglio del nastro, padre don Giovanni ha benedetto le aziende e tutti i presenti, auspicando maggiore attenzione al rispetto della terra e al valore della produzione oltre che al rispetto tra tutti noi. “Ringraziamo i produttori agricoli – dichiarano il sindaco Tranchida e l’assessore Vassallo -, attori principali che garantiranno prodotti di qualità seguendo sempre la stagionalità delle produzioni. Parte in via sperimentale un mercato di quartiere a KM 0 che può diventare punto di riferimento per la città. L’idea è quella di crearne uno in ogni quartiere per stimolare le nostre comunità a mangiare e comprare prodotti locali, tenere vivo il quartiere e creare aggregazione parlando di ricette locali, aumentando il sapere e la diffusione sulle nostre tradizioni storico/culinarie”.