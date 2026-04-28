ASP Trapani, sblocco incarichi: la UIL FPL plaude al cambio di procedure ￼￼￼

La UIL FPL di Trapani accoglie con favore l’avvio delle procedure per il conferimento degli incarichi professionali iniziali all’interno dell’Asp di Trapani, un passaggio atteso che riguarda i dirigenti con meno di cinque anni di servizio che hanno già superato il periodo di prova. A esprimere soddisfazione è il segretario generale della UIL FPL Trapani, Giorgio Macaddino, che sottolinea il valore dell’iniziativa: “Si tratta di un intervento che mira a dare piena attuazione alle previsioni contrattuali vigenti, superando una fase storica segnata da incertezze applicative che hanno rallentato la valorizzazione delle competenze nelle strutture sanitarie locali”. Secondo il sindacato, il provvedimento segna un cambio di passo concreto. “Non è solo un atto burocratico – aggiunge Macaddino – ma il risultato di una visione strategica lungimirante. Trasformare un sistema tradizionalmente farraginoso in uno strumento di crescita professionale rappresenta un segnale importante di innovazione amministrativa”.

Parole di apprezzamento anche per la gestione dell’Azienda sanitaria provinciale. “Voglio esprimere un sincero riconoscimento all’indirizzo impresso dalla commissaria straordinaria Pulvirenti – prosegue –. Il suo operato dimostra una particolare attenzione alla valorizzazione del capitale umano, soprattutto nei confronti dei dirigenti più giovani, che rappresentano il futuro della sanità”. Per la UIL FPL, lo sblocco degli incarichi costituisce un passaggio significativo verso un sistema più equo ed efficiente. “Rappresenta un elemento qualificante dell’azione amministrativa – conclude Macaddino – capace di restituire dignità professionale a chi lavora quotidianamente nelle corsie e negli uffici dell’Asp, garantendo al contempo una migliore organizzazione dei servizi a beneficio dell’intera collettività”.