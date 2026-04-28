Innovazione culturale per docenti e dirigenti, corsi formativi al Liceo Classico di Marsala

Si stanno tenendo a Marsala a partire, da oggi fino al 30 aprile, nella cornice storica del Liceo Classico, due corsi formativi residenziali sull’innovazione curriculare per docenti e Dirigenti scolastici da tutta l’Italia con esperti l’Ispettore tecnico Giorgio Cavadi e il professore Gaetano Affuso.

I percorsi formativi fanno parte di un progetto più ampio, “The House of Steam” che il Liceo Pascasino Giovanni XXIII, nella qualità di Polo nazionale del MIM, è sul punto di concludere e che ha visto la partecipazione di circa 4000 docenti, Dirigenti e personale scolastico sui temi dell’innovazione didattica con il digitale.

I corsi di formazione del progetto si sono tenuti in diversi luoghi d’Italia, in Piemonte, in Lazio, in Abruzzo, a Venezia e in diverse città e piccole isole siciliane, oltre che in modalità on line e MOOC, con grande soddisfazione di tutti i partecipanti.

A queste importanti iniziative formative promosse dalla scuola, grazie ai finanziamenti PNRR del MIM, si aggiunge un nuovo finanziamento di formazione scuola lavoro per gli studenti, che conferma il ruolo dell’Istituto nella capacità di realizzare una progettualità moderna, innovativa e di respiro nazionale e internazionale.