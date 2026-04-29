Marsala: cambia la viabilità attorno a Piazza Mameli, ma è caos tra gli automobilisti

Nuova organizzazione della circolazione veicolare nell’area della rinnovata Piazza Mameli. Le modifiche, introdotte per migliorare la sicurezza stradale e rendere più fluido il traffico, stanno però creando qualche difficoltà tra gli automobilisti, complice una segnaletica ritenuta da alcuni poco visibile. Nel dettaglio, chi percorre via Scipione L’Africano è ora obbligato a svoltare su via Sibilla, in quanto è stato vietato l’accesso a via dei Mille. Una modifica significativa che cambia le abitudini di percorrenza in una delle zone più frequentate della città. Per quanto riguarda via Buscemi, resta invece invariata la possibilità di immettersi su via dei Mille: chi proviene da qui può continuare a svoltare sia a sinistra, in direzione piazza Piemonte e Lombardo, sia a destra verso via Sibilla.

Nonostante la presenza della segnaletica installata dalla Polizia Municipale, non sono pochi gli automobilisti che continuano a svoltare ugualmente verso via dei Mille provenendo da via Scipione L’Africano. Una situazione che evidenzia come le nuove disposizioni non siano ancora state pienamente recepite. Alla base della confusione ci sarebbe, secondo diversi cittadini, la scarsa visibilità dei cartelli stradali e una comunicazione ritenuta insufficiente. In molti, infatti, erano convinti che le modifiche fossero temporanee e legate alla recente maratona cittadina, senza sapere che si tratta invece di un cambiamento definitivo. Da qui l’invito a prestare massima attenzione alla segnaletica e alle nuove regole di circolazione, in attesa che la nuova viabilità venga assimilata completamente dagli utenti della strada e che eventuali criticità possano essere corrette.