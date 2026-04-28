Marsala, fondi per la campagna elettorale: nel Pd prevale la calma, il caso viene considerato marginale

Fuori il rumore della polemica, dentro la compostezza di chi non intende farsi trascinare nel vortice dello scontro quotidiano. È questo il clima che, secondo diverse indiscrezioni raccolte negli ambienti politici marsalesi, si respirerebbe attorno al Partito Democratico dopo il dibattito nato sul tema dei fondi destinati alla campagna elettorale della candidata sindaca Andreana Patti.

Lontano dai toni accesi del confronto pubblico, tra i dirigenti e i riferimenti locali del partito non si registrerebbero particolari apprensioni. Al contrario, la sensazione che filtra è quella di una forza politica convinta che la vicenda abbia assunto contorni ben più ampi del suo reale peso politico. In privato, più di qualcuno la definirebbe una polemica ordinaria di campagna elettorale, destinata a consumarsi nel giro di pochi giorni.

Al centro della discussione vi è il tema del sostegno economico alla corsa elettorale e, in particolare, il maggiore apporto richiesto a chi, all’interno della squadra, è stato da subito designato assessore. Una dinamica che negli ambienti democratici verrebbe letta come assolutamente fisiologica.

Nelle competizioni amministrative, osservano fonti vicine al partito, è frequente che chi assume sin dall’inizio un profilo politico più marcato partecipi in misura maggiore anche allo sforzo organizzativo. Nulla di eccezionale, dunque, ma una prassi legata agli equilibri interni di ogni campagna elettorale e dei singoli partiti che decidono i propri criteri interni.

Il ragionamento, in sostanza, sarebbe semplice: chi rappresenta in prima linea il progetto politico contribuisce anche con maggiore responsabilità al suo sostegno operativo.

Il dato più rilevante, tuttavia, riguarda il clima interno. Le voci di corridoio descrivono un Pd tutt’altro che scosso. Piuttosto, un atteggiamento misurato e quasi distaccato rispetto a una vicenda che non verrebbe ritenuta capace di incidere sugli equilibri della corsa elettorale.

Sul piano tecnico, il convincimento diffuso nel partito è che ogni passaggio relativo ai contributi economici segue canali formalizzati e tracciabili, attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente e sotto la responsabilità del mandatario elettorale incaricato della gestione finanziaria della campagna.

È proprio questo elemento che, secondo i democratici, ridimensionerebbe l’intera vicenda: se procedure e rendicontazione seguono regole precise, viene meno il presupposto stesso di un caso politico.

Nel frattempo, Andreana Patti continuerebbe a rappresentare il punto di equilibrio del progetto civico progressista. Nessun arretramento, nessun ripensamento, nessuna incrinatura visibile nel sostegno politico che la circonda.

Anzi, tra chi segue da vicino la campagna cresce la convinzione che il confronto vero si giocherà su temi ben più sostanziali: visione amministrativa, credibilità della squadra, capacità di intercettare il voto moderato e dialogo con la città.